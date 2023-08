Woonstichting Joost vindt angst regionalisering door website Thuispoort onnodig

Samen met andere organisaties in Noordoost-Brabant wil woonstichting Joost vanaf april volgend jaar de toewijzing van sociale huurwoningen bundelen. De angst van lokale woningzoekenden dat zij worden verdrongen door mensen van elders, begrijpt de corporatie met haar hoofdkantoor in Boxtel. Toch denkt zij dat de centrale website Thuispoort de doelgroep juist van dienst is.