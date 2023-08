‘Regionaal toewijzen huurhuis niet gunstig in sociale sector’

Eerder maakte hij zich in een opinie-artikel al sterk voor de toewijzing van sociale huurwoningen in een dorp aan lokale bewoners. Nu zet hij ook vraagtekens bij het voornemen van woonstichting Joost om deze toewijzing in een nog groter regionaal verband te gaan organiseren. Jan Vorstenbosch roept de belangenvereniging Huurders van Joost (voorheen HBV) op in actie te komen.