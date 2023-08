Kleine groep Oekraïners in woonhuis Rechterstraat

Achter de poort aan de Rechterstraat is afhaalrestaurant Umi Streetfood gevestigd. Daar weer achter ligt een riant woonhuis dat nu wordt verbouwd tot opvanglocatie voor Oekraïners.

Een groep van zeventien Oekraïners trekt binnenkort in een woning achter en boven een winkelpand aan de Rechterstraat 32b. Het is de eerste kleine tijdelijke opvanglocatie voor oorlogsvluchtelingen in Boxtel.