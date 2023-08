Initiatiefnemers Matthias Rauterberg (rechts) en Marc Hoyng (links) samen met een aantal van de vrijwilligers van Fixit-Boxtel. Zij zijn in te zetten voor alle kleine klussen in en om het huis voor wie het zelf niet meer kan.

Klusclub Fixit-Boxtel groeit met grote stappen

30 minuten geleden

De vrijwilligersdienst Fixit-Boxtel is in een paar jaar tijd hard gegroeid. Bedenkers Matthias Rauterberg en Marc Hoyng bedachten de dienst voor kleine klussen in 2021 en begonnen met z’n tweeën, maar inmiddels lopen er tien klussers rond en neemt het aantal aanvragen toe.

Rauterberg en Hoyng kwamen op het idee voor Fixit-Boxtel vanwege een groeiende vraag van ouderen die eenvoudige klussen zelf niet meer opgelost krijgen vanwege fysieke, sociale of financiële oorzaken. ,,Daar wilden wij een oplossing voor bieden. Door een team samen te stellen van gespecialiseerde vrijwilligers proberen we elke aanvraag binnen een week op te lossen. Het liefst gratis, voor de minder draagkrachtigen”, geven de twee initiatiefnemers aan.

Het gaat dan om simpele klussen, zoals een lamp ophangen of vervangen of het verwisselen van hang- en sluitwerk. Maar ook wat meer gecompliceerde opdrachten worden aangenomen. Denk aan het verstellen van een buitenpoort of het plaatsen van een douchewand.

VOORZIET IN BEHOEFTE

De opzet van de twee Boxtelaren blijkt nu duidelijk te voorzien in een behoefte, want waar in 2022 nog 103 aanvragen bij Fixit-Boxtel binnen kwamen, zijn dat er halverwege 2023 al 117. Dat kunnen Rauterberg en Hoyng niet allemaal alleen aan en dus zijn er inmiddels tien handige vrijwilligers actief die in te zetten zijn voor de diverse klussen. Ieder ook met een eigen, of meerdere, expertise(s). In september vorig jaar werd de stichting Fixit-Boxtel opgericht. Tevens zijn er samenwerkingen aangegaan met welzijnsorganisatie ContourdeTwern, woonstichting Joost, KBO, Seniorenhulp en de Vincentiusvereniging.

VOORWAARDEN

Wie een klus voor de vrijwilligersdienst heeft dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet de indiener in de gemeente Boxtel wonen en heeft deze geen andere mogelijkheid voor hulp. Daarnaast moet de klus redelijk eenvoudig uit te voeren zijn en mag er geen concurrentie ontstaan met het bedrijfsleven. Meer informatie is te vinden op de website www.fixit-boxtel.nl. Bellen is ook mogelijk en kan naar 06-83 43 30 00.