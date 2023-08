Nol Roos: ‘Dennenoord krijgt nooit de bestemming wonen’

Het gedogen van permanent wonen in een chalet op recreatiepark Dennenoord is volgens eigenaar Nol Roos een goede stap. Alleen met het woord ‘wonen’ is hij niet blij. ,,Ja, mensen recreëren hier soms 365 dagen per jaar. We voorzien daarmee ook in een behoefte, soms kunnen mensen geen kant op en dan bieden wij uitkomst.”