Zolang bouwstop duurt, hoeft Kalksheuvel geen nieuw riool te verwachten

In februari moet de Kapelweg nabij de dubbele overweg met spoed open om het riool te kunnen repareren. De buizen zijn eigenlijk aan vervanging toe, maar dat werk laat nog even op zich wachten.

De provinciale bouwstop zorgt er voorlopig nog wel voor dat de riolering in buurtschap Kalksheuvel niet vervangen kan worden. De gemeente Boxtel is in gesprek met de provincie om te kijken wat wel mogelijk is, maar krijgt nul op het rekest. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van coalitiepartij Balans.