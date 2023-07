Op de achterste punt van het terrein van De Kleine Aarde (midden op de foto) komt een complex met 22 duurzame appartementen. Joost was er al mee bezig, moest even pas op de plaats maken, maar kan nu echt beginnen.

Woonstichting kan door met bouwplan op DKA

vr 28 jul., 15:00

De voorbereidingen op de bouw van 22 duurzame appartementen op het terrein van De Kleine Aarde (DKA) kunnen weer door. De (snoei)werkzaamheden lagen even stil omdat die mogelijk de verblijfplaats van een wezel verstoorden. De ODBN heeft nu echter groen licht gegeven. De bouw van het complex moet in november starten.

Woonstichting Joost begon eerder dit jaar met de voorbereidingen aan het Klaverblad, maar werd al snel teruggefloten door de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). De ingehuurde aannemer was bezig met het verwijderen van struiken en boompjes om ruimte te maken voor het verplichte archeologisch onderzoek. Omdat dit na half februari gebeurde, werd mogelijk de verblijfplaats van de wezel verstoord. Het vroege voorjaar is de periode waarin dit kleinste roofdier van Europa zich mogelijk kan voortplanten.

Een ecoloog moest onderbouwen dat het leefgebied van de wezel intact bleef tijdens de werkzaamheden. De ODBN heeft dit gecontroleerd en heeft het terrein nu weer vrijgegeven.

MINDER GUNSTIG

Het voorval met de wezel was niet de enige vertraging die het project kreeg te verduren. Zo liep er ook nog een procedure bij de Raad van State. Milieuorganisatie Het Groene Woud is tegen de komst van het complex op DKA en maakte bezwaar. Vooral tegen de bouwlocatie op het terrein; het complex zou volgens de organisatie dichter aan de straat Munselse Hoeve moeten worden gebouwd. Dit is volgens de bestuursrechter echter minder gunstig voor de omwonenden.

En ook de buurt had klachten, met name over de toename van verkeer en over het parkeren. Daar heeft Joost echter onderlinge afspraken over gemaakt met de bewoners. Daarnaast is er in september nog een inloopbijeenkomst voor iedereen uit de omgeving.

EERST RUIMTE MAKEN

En dus ligt de weg nu vrij voor de bouw van 22 duurzame huurappartementen. Het complex wordt uit hout opgetrokken en is volledig circulair, waarbij gebruik wordt gemaakt van al bestaande bouwmaterialen.

,,We beginnen met het weghalen van de begroeiing op de plek waar het woongebouw komt te staan. De snoeiwerkzaamheden plannen we begin september. We ruimen dan ook meteen het terrein op”, legt een woordvoerder van Joost uit.

Half september wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten begint Joost in oktober met het bouwrijp maken van de locatie. ,,We verwachten in november te kunnen starten met de bouw”, aldus de woordvoerder.

TOEWIJZING

De bouw duurt naar verwachting een jaar. Eind 2024 moeten de eerste bewoners hun sleutel in ontvangst nemen. De verhuur van de appartementen verloopt via WoonService Regionaal, de verhuurwebsite waarbij ook Joost is aangesloten. Een deel van de woningen wordt toegewezen via inschrijfduur en een deel via loting.