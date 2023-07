Plannen voor Boxtelse vastgoedbeurs van 2,5 miljoen per grondaankoop

Wim van der Zanden (midden) tijdens de bouwstart van Heem van Selis, fase 4. De wethouder wil meer armslag hebben om grond aan te kunnen kopen. Hij stelt een vastgoedbeurs voor. Dat biedt ook mogelijkheden voor meer sociale woningbouw in de gemeente. Dat moet directeur Marieke Vossen (links) van woonstichting Joost als muziek in de oren klinken.

Jarenlang voerde de gemeente een weinig actieve grondpolitiek. Als er gebouwd moest worden, was het woord vooral aan de projectontwikkelaars. ,,Maar we hebben als college afgesproken dat we een meer actieve houding gaan aanne..