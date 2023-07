Sociale huurwoningen bij elkaar op één website

Alle vrijkomende sociale huurwoningen in de regio Noordoost-Brabant en Gennep zijn vanaf april 2024 te vinden op één website: thuispoort.nl. Acht woningcorporaties brengen hun woningaanbod hierop samen: Joost, BrabantWonen, Zayaz, Mooiland, Woonveste, Charlotte van Beuningen, Area en Woonmeij.

Wie in Noordoost-Brabant en Gennep (Limburg) op zoek is naar een woning, hoeft zich straks niet meer op verschillende websites in te schrijven. En omdat alle vrijkomende woningen op één plek te vinden zijn, ontstaan er meer mogelijkheden om in de regio een passend huis te vinden. Inschrijven voor de site is gratis.

OOK NIEUW BELEID

Voor mensen die nu bij een van de acht deelnemende corporaties staan ingeschreven, verandert er voorlopig niets. Zij worden volgend jaar verder geïnformeerd. De acht woningcorporaties benutten de samenwerking in Thuispoort ook om gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van voorrang en toewijzing.