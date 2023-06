Het bestemmingsplan Achter den Eijngel is aangepast. De gemeenteraad buigt zich er weer over.

Achter den Eijngel weer op tafel bij raadsfracties

1 uur geleden

Het bestemmingsplan voor nieuwbouwproject Achter den Eijngel in Lennisheuvel komt weer op tafel. De Raad van State zette in 2021 een streep door een eerdere versie. Nu ligt er een aangepast document.

Het ontwerp heeft al ter inzage gelegen. De opmerkingen die dit opleverde, leidden niet tot wezenlijke aanpassingen. De fout die maakte dat de de hoogste bestuursrechter in Den Haag het eerdere bestemmingsplan vernietigde, is wel hersteld. Op de officiële kaarten was een strook natuur tussen de Heerenbeekloop en de nieuwe woningen niet correct ingetekend. Daardoor leek die smaller dan was toegestaan.

STIKSTOFRECHTEN

Boxtel heeft stikstofrechten aangekocht om te voorkomen dat regels de bouw in de weg zitten, het zogeheten externe salderen. Onzekere factor: de provincie Noord-Brabant geeft op dit moment geen natuurvergunningen af aan projecten waarvoor externe saldering nodig is. Onderzoeksbureau Holla gaat in opdracht van de gemeente na wat het besluit van de provincie precies betekent voor het bouwproject in Lennisheuvel.

Het project voorziet in 87 woningen. Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw realiseren er 65 daarvan, de overige 22 kavels worden particulier ontwikkeld. De ontwikkelaars hebben bij de gemeente aangegeven dat de huizenprijzen die in eerdere afspraken werden genoemd, nu niet meer gelden. De materiaalkosten zijn te veel gestegen.

De gemeenteraad praat woensdag 21 juni over het bestemmingsplan en neemt dinsdag 4 juli een besluit.