Woonstichting gaat huizen wijk Breukelen renoveren

15 minuten geleden

Woonstichting Joost heeft plannen voor renovatie van dertig woningen in de Jan van Brabantstraat, Van Ranststraat en Ridder van Cuijkstraat. Dat meldt ze in haar jaarverslag.

De klus past in de wijkvernieuwing die in Breukelen gaande is. Wanneer de renovatie begint, is nog onbekend. ,,We werken de plannen dit jaar verder uit”, laat een woordvoerder van Joost weten. ,,Omdat zich in die straten een mix van huur- en koopwoningen bevindt, kost dat wat meer tijd.”

Dat zes huurwoningen in de Jan van Brabantstraat op termijn wijken voor nieuwbouw, is al een poos bekend. Dat Joost haar overige huizen daar renoveert, heeft te maken met zogeheten gespikkeld bezit, huur- en koopwoningen staan door elkaar. ,,Daarnaast is er verschil in kwaliteit van de bouw.” De woningtypen aan de oneven en even zijde van de straat verschillen bijvoorbeeld.

De te renoveren huizen in de Jan van Brabantstraat, Van Ranststraat en Ridder van Cuijkstraat moeten in ieder geval voor 2030 energielabel D of beter hebben, want vanaf dat jaar mag Joost geen woningen met energielabel E of lager meer verhuren.