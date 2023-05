Veel appartementen in de Hoogheemcomplexen vallen onder (sociale) huur. Woonstichting Joost brengt deze in sommige gevallen middels loting aan de man.

Bewoners Hoogheem-flat vier dagen zonder lift

1 uur geleden

Bewoners van Hoogheem flat 3 (Boogschutter) moesten hun boodschappen de afgelopen dagen via de trap naar boven brengen. Door een kortsluiting in de meterkast werkten de liften sinds zaterdagavond niet meer. Het probleem is dinsdagmiddag verholpen.

Zaterdagavond kwam er bij de woonstichting een melding binnen dat de liften in de flat niet meer werkten, maar ook dat de verlichting op de galerijen en in de algemene ruimten niet aan gingen. Monteurs zijn daarop gaan zoeken naar het probleem en zagen dat er kortsluiting was ontstaan in de meterkast die het gebouw voorziet van stroom, zo meldt een woordvoerder van Joost. De hele kast moest vervangen worden en daar ging wat tijd overheen.

LEKKAGE

Pas bij het aansluiten van de nieuwe meterkast, zagen de monteurs waardoor het euvel was ontstaan: door een lekkage in een bovenliggend appartement. Daar kwamen de monteurs echter pas dinsdagochtend achter. Volgens een bewoner van de flat was het lek echter al minstens twee maanden bekend bij Joost.

De liften konden dinsdagmiddag weer op en neer.

Het licht brandde overigens nog wel in de appartementen. De onderkomens hangen aan een aparte stroomgroep. Volgens de woordvoerder was het vooral vervelend dat de liften het niet deden, waardoor enkele oudere bewoners (nog) minder mobiel werden.