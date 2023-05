Kettingverband of geknipte voeg: Cees Meijs ziet in elk bouwdetail een verhaal

Cees Meijs was tot 2019 als bouwkundige verbonden aan de provincie Noord-Brabant en lanceert in mei zijn nieuwe boek ‘Steengoed’.

‘Steengoed’ is een reis in woord en beeld langs ontelbare panden in Nederland en zelfs daarbuiten. Meijs wijst in informatieve teksten op opvallende bouwdetails die een leek niet meteen opvallen, maar bij nadere beschouwing een bijzonder verhaal v..