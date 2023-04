Statushouders in De Tijvert ‘passen niet bij elkaar’

1 uur geleden

Tien alleenstaande statushouders die momenteel in wooncomplex De Tijvert in Boxtel verblijven, moeten mogelijk plaatsmaken voor minderjarigen. Het college van B en W geeft aan dat de huidige woonvorm ‘om allerlei redenen niet werkt voor de diverse betrokken partijen’.

Het college laat in de brief aan de gemeenteraad in het midden waarom de huidige situatie in De Tijvert niet werkt. Uit navraag blijkt dat het vooral ligt aan de stagnerende doorstroom vanwege krapte op de woningmarkt. Dat zorgt er voor dat bewoners langer blijven zitten dan goed voor ze is. ,,Dit doet iets met de dynamiek tussen de statushouders. Er is weliswaar structureel begeleiding binnen het wooncomplex, maar deze kan het gebrek aan perspectief op een ander woning niet oplossen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Boxtel.

Woonstichting Joost, eigenaar van het complex, geeft aan dat er bijvoorbeeld regelmatig rookmelders af gaan. ,,De bewoners steken op hun eigen kamers een sigaret op. Maar daar is de gezamenlijke keuken en woonkamer voor bedoeld”, geeft de woordvoerder aan.

KRAPTE

In een deel van het voormalige schoolgebouw aan de Tijvert wonen sinds eind 2016 voornamelijk Syrische alleenstaande statushouders. Destijds was het idee om er mannen onder te brengen die moesten wachten tot familie naar Nederland kwam, waarna ze door konden stromen naar een grotere woning. De statushouders zouden in het meest gunstige geval een jaar in de studentikoze, kleine kamers verblijven. Door het huizentekort verblijven sommige statushouders al ruim zes jaar in De Tijvert.

De afdeling Buro Nieuwkomers (BNK) van welzijnsorganisatie ContourdeTwern is verantwoordelijk voor de begeleiding van de statushouders. ,,Zo lang wonen in zo’n kleine omgeving is niet bevorderlijk voor je mentale welzijn. We merken dat een aantal bewoners er echt doorheen zit. Daarnaast wringt het ook tussen de verschillende leeftijdscategorieën. De kamers zijn gehorig en een jonger iemand is ‘s avonds actiever dan een oudere”, legt Rebecca van Bezooijen van BNK uit.

JONGEREN

Een mogelijke oplossing ziet het college in het plaatsen van alleenstaande minderjarige statushouders. De landelijke voogdij-instelling Nidos en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben namelijk een flink tekort aan opvangplekken voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. In De Tijvert zouden maximaal dertien minderjarigen kunnen komen, waar 24 uur per dag begeleiding voor is. Na hun achttiende moeten de jongeren verhuizen naar een zelfstandige woonruimte of intrekken bij hun nareizende familie.

Joost denkt dat jongeren bij elkaar zetten beter werkt: ,,Nu zijn het individuen die ieder hun eigen leven leiden. Jeugd trekt mogelijk meer naar elkaar toe, vormen meer een groep.”

UITGELEEFD

Voor de huidige bewoners moet een andere plek gevonden worden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Joost en ContourdeTwern zijn over de invulling hiervan nog in gesprek met de gemeente Boxtel. Van Bezooijen: ,,De aanstaande verandering geeft de meesten wel perspectief, je ziet de mensen weer wat opbeuren.”

Mocht De Tijvert voor minderjarigen beschikbaar gesteld worden, dan kan het wooncomplex wel een flinke opknapbeurt gebruiken, geeft Van Bezooijen aan. ,,Want het is nu wel een uitgeleefd hol.”