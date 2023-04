De Willibrordusschool in Esch is aan vernieuwing toe. Maar de kogel is nu door de kerk: er komt een nieuw gebouw. Nu nog bekijken hoe duurzaam het wordt...

Discussie over nieuwe school Esch: bijna of helemaal energieneutraal?

1 uur geleden

BENG, ENG of Fris? De discussie tijdens de raadsvergadering over hoe energieneutraal de nieuwe Willibrordusschool in Esch moet worden, luisterde aandoenlijk weg. Maar de raadsfracties waren serieus: als er dan toch een nieuw gebouw komt, dan maar meteen goed aanpakken.

Pim Bressers van Combinatie95 slingerde de discussie tijdens de laatste raadsvergadering aan middels een motie, ook namens PvdA-GroenLinks, D66 en SP. Hij riep wethouder Hans Heesen (onderwijs en financiën) op om met het schoolbestuur in gesprek te gaan over het zo duurzaam mogelijk maken van de nieuwe school. Volgens de huidige Boxtelse maatstaven wordt het namelijk een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG).

VOORSORTEREN

Het Rijk wil echter alle publieke gebouwen uiterlijk in 2050 helemaal energieneutraal hebben, ENG dus. Waarom dan hier niet nu al op voorsorteren, was de gedachte van Bressers. Het college zou het betere duurzaamheidsniveau als standaard aan moeten houden bij de bouw. Dat brengt echter meer kosten met zich mee. Een schoolbestuur mag zelf geen geld uitgeven aan stenen, dus zou de gemeente dat moeten betalen.

Maar volgens wethouder Heesen mag de school, in dit geval overkoepelende onderwijsorganisatie Cadans Primair, wel investeren in maatregelen die uiteindelijk de leerlingen of het onderwijs ten goede komen. ,,Als zij hier zelf mee aan de slag gaan, kunnen zij er ook zelf aan meebetalen”, gaf hij de raadsfractie mee.

OP DE STOEL

Wethouder Heesen en de andere raadsfracties vonden het voorstel van de vier partijen iets te dwingend. ,,We gaan nu op de stoel van het schoolbestuur zitten, dat lijkt me niet de bedoeling”, vond fractievoorzitter VVD Rob Kuppens. Gerlof Roubos (Balans) stelde nog een derde optie voor: een Frisse school. Dit is een label voor onderwijsgebouwen met een laag energiegebruik en een gezond binnenklimaat.

Of de nieuwe Willibrordusschool nu BENG, ENG of Fris wordt, is nog niet duidelijk. De motie van de vier partijen werd uiteindelijk ingetrokken. De wethouder zegde echter wel toe over het onderwerp in gesprek te gaan met het schoolbestuur.

Eind maart meldde Heesen dat het nieuwe gebouw in het derde kwartaal van 2025 klaar moet zijn.