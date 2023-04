Nabij de Oude Rijksweg, in het buitengebied van Liempde, wil SBA Flex een complex voor vierhonderd arbeidsmigranten bouwen.

Vierhonderd arbeidsmigranten naar Oude Rijksweg

1 uur geleden

Uitzendgroep SBA Flex uit Tilburg krijgt van het Boxtelse college van B en W een vergunning om vierhonderd arbeidsmigranten te huisvesten aan de Oude Rijksweg 11 in Liempde. Dat besloot het college eergisteren. Er moet een nieuw complex gebouwd worden. Voor de bouw is behalve de vergunning die B en W nu verstrekt, nog wel een omgevingsvergunning nodig, die kan de initiatiefnemer gaan aanvragen.

Die vierhonderd bedden vormen de helft van het doel dat Boxtel zichzelf gesteld heeft. Hoe de overige vierhonderd arbeidsmigranten gehuisvest moeten worden, weet wethouder Mariëlle van Alphen nog niet. ,,We evalueren eerst de tender die we nu hebben voltooid en onderzoeken daarna de vervolgstappen.”

De inschrijving leverde zes voorstellen op. Een daarvan voldoet aan de eisen die Boxtel heeft gesteld. Wethouder Van Alphen: ,,De overige vielen af door een onvolledige aanvraag of omdat niet werd voldaan aan het aantal van vierhonderd bedden. Dat was een strikt criterium. Daarnaast gelden er de nodige kwaliteitseisen.”

Een eerdere tender mislukte, omdat Boxtel te strenge richtlijnen had opgelegd. Vervolgens zijn de regels vorig jaar wat versoepeld. Een vergunning geldt voor vijftien jaar en het is makkelijker geworden om accommodaties in het buitengebied te vestigen. Dat gaat nu dus gebeuren als het aan B en W ligt.

Buurtbewoners van Vrilkhoven, de buurtschap waar nu dus een accommodatie gepland staat, uitten vorig jaar al hun bezorgdheid tijdens een raadsvergadering. Wethouder Van Alphen: ,,Gedegen communicatie met de omgeving is van het grootste belang en vormde een belangrijk selectiecriterium. De initiatiefnemer speelt hierin een grote rol.”

Aan Oude Rijksweg 11 bevinden zich momenteel panden van een voormalig agrarisch bedrijf. Er moet nieuwbouw komen om de buitenlandse werknemers onderdak te bieden.

Hoe lang het precies duurt voor het te bouwen complex gereed is, durft de wethouder niet te zeggen. ,,Maar als er binnen twee jaar nog geen zicht is op realisatie, hebben B en W het recht de vergunning in te trekken.”

Ontwikkelaar SBA Flex is een uitzendgroep die onder andere flexkrachten uit het buitenland aan werk helpt in Nederland.