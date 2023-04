De elf appartementen vlakbij de ondernemingen aan de Bergstraat (rechts), zouden toekomstige bedrijfsactiviteiten in de weg kunnen staan, is de vrees van de ondernemers. De gemeente heeft vertrouwen in een technische oplossing om dit te voorkomen.

Lot Kerkweide-West weer handen Raad van State

6 minuten geleden

Ondernemers aan de Bergstraat in Liempde vinden de geluidswerende toevoeging voor het appartementencomplex in het bouwplan Kerkweide-West niet genoeg. Het bestemmingsplan ligt momenteel bij de Raad van State. De gemeente Boxtel kreeg van de bestuursrechter de mogelijkheid om de verwachte geluidsproblemen op te lossen. Maar de gesprekken liepen op niets uit.

Een zogeheten vliesgevel moet er voor zorgen dat de toekomstige bewoners van het appartementencomplex in Kerkweide-West geen geluidsoverlast hebben van de achterliggende bedrijven. Daar is een nieuw akoestisch onderzoek voor uitgevoerd. De ondernemers, die aan de Bergstraat hun bedrijf hebben, zijn echter bang dat de decibeldempende gevel niet genoeg is en dat de nieuwe bewoners toch gaan klagen.

Wethouder Wim van der Zanden had enkele weken geleden nog goede hoop dat een verdere gang naar de Raad van State kon worden voorkomen. ,,Nu durf ik niet naar de toekomst van dit plan te kijken. Het was mooi geweest als we er samen uit waren gekomen, maar nu ligt het lot van Kerkweide-West in handen van de bestuursrechter”, gaf de wethouder dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering te kennen.

VOORKOMEN

De raadsfracties stemden dinsdagavond in met de aanpassing van het bestemmingsplan. De Raad van State vernietigde het in februari niet, maar gaf Boxtel twee maanden de tijd om het te repareren. Volgens de wethouder houdt de vliesgevel voldoende geluid tegen van de bedrijfsactiviteiten. Hij voelt zich daarbij gesteund door het nieuwe geluidsrapport dat is opgesteld.

De fracties van Balans, VVD en CDA balen van de gang van zaken. Zij vinden dat de stap naar de hoogste bestuursrechter voorkomen had kunnen worden als er beter was geluisterd naar omwonenden en ondernemers. ,,Laat dit een les zijn voor de gemeente”, aldus Ilse Schelle van Balans.

Kerkweide-West moest in de toekomst voorzien in 29 woningen. Eerder was er onenigheid met enkele buurtbewoners aan de Boxtelseweg vanwege een uitrit aan de achterzijde van hun percelen. Dat probleem werd vorig jaar opgelost.