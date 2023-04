Twijfel provincie over groenzone pastorietuin

do 6 apr., 16:00

De ecologische verbindingszone blijft een heet hangijzer voor het bouwplan van 48 zorgappartementen in de voormalige pastorietuin aan de Baroniestraat. De provincie wijst opnieuw op tekortkomingen.

De ontwikkeling in de pastorietuin kent al enkele jaren een roerig verloop. Omwonenden lieten al meerdere malen afwijzend van zich horen. En de provincie stuurde plannen al verschillende keren terug. Aanvankelijk was de vereiste groenzone tussen de nieuwbouw en het Smalwater tien meter en daarmee te smal.

Hierop paste de Vughtse projectontwikkelaar Vrijborg zijn plan aan en werd de bouw van zeven woonhuizen geschrapt. De groenstrook moet ten minste 25 meter breed zijn op basis van regels rondom het provinciale Natuurnetwerk Brabant. Daaraan voldoet het bouwplan met dertig meter nu ruimschoots.

ECOLOGISCH

De provinciale regels moeten niet alleen zorgen dat natuur de ruimte krijgt, maar ook dat verschillende stukken natuur met elkaar in verbinding staan. Het gaat er dus niet alleen om dat er een stuk groen ligt tussen het Smalwater en de appartementen. Het gebiedje moet ook verbonden zijn met het grotere geheel van het natuurnetwerk in Brabant. Maar hoe dit geregeld is, kan provincie in het huidige ontwerp van het bestemmingsplan onvoldoende terugvinden.

Ook Natuurwerkgroep Boxtel ziet niet in hoe het groen binnen het bouwplan goed kan dienen als ecologische verbindingszone. Die vereniging diende net als het provinciebestuur een zienswijze in. Daarbij beroept zij zich op een eerdere visie van de gemeente Boxtel die nog steeds leidend zou zijn: juist in de voormalige pastorietuin bij het Smalwater moet een betere natuurkwaliteit worden gerealiseerd.

OVERLEG

De provincie heeft de gemeente aangeboden om over de inrichting van de ecologische verbindingszone te praten. De termijn om zienswijzen in te dienen eindigde twee weken geleden. Overigens hebben niet alleen het provinciebestuur en de Natuurwerkgroep gereageerd op het plan. Ook diverse omwonenden die het oneens zijn met de ontwikkeling hebben gezamenlijk hun zegje gedaan. Daarover is in deze krant in het verleden al verschillende keren bericht.

De gemeente Boxtel moet de kanttekeningen die zijn geplaatst, nog beoordelen. Of de zienswijzen moeten leiden tot een andere inrichting van het bouwplan en de groenzone, moet dus blijken.