De Bosscheweg krijgt een make-over en wordt veiliger voor fietsers. In een later stadium komt er nog een rotonde op de plek van de cirkel.

Vrees voor gevaar na aanleg rotonde Ketting

do 6 apr., 11:00

De nieuw aan te leggen rotonde De Ketting in de Bosscheweg, zorgt volgens omwonenden voor verkeersproblemen op andere wegen. Bewoners en ondernemers vrezen voor de bereikbaarheid van hun huizen en bedrijven.

De gemeente Boxtel wil de rijbanen van de Bosscheweg vanaf rotonde Dukaat tot aan de Baandervrouwenlaan van elkaar scheiden en tevens alvast voorsorteren op de komst van een mogelijke snelfietsroute. Daarnaast komt er een rotonde bij eetcafé De Oude Ketting die de wijk Heem van Selis moet ontsluiten. Het plan lag de afgelopen weken ter inzage.

ACHTERUIT

Omwonenden hebben niet zozeer problemen met de komst van de nieuwe rotonde, maar wel met de aanpassingen die hiervoor nodig zijn in de directe omgeving. Zo wil de gemeente de weg Selissen afsluiten met een paaltje aan de zijde van de nieuwe wijk. De straat is smal en diverse bewoners vrezen dat hulpdiensten, de vuilniswagen en vrachtwagens straks vast komen te staan. Keren is daar vrijwel niet mogelijk en het hele stuk tot aan het eetcafé weer achteruit rijden zorgt voor gevaarlijke situaties.

VRACHTWAGENS

Om de rotonde aan te kunnen leggen, is ook een deel van het terrein van eetcafé De Oude Ketting nodig. In het plan van de gemeente verdwijnt de op- en afrit voor de parkeerplaats aan de Bosscheweg die nu nog wel aanwezig is. Vrachtwagens moeten volgens de gemeente Boxtel straks het parkeerterrein op- en afrijden vanaf zijweg De Ketting. Maar dat zorgt volgens zowel uitbater William van Dinther als de pandeigenaar voor problemen. ,,Daar kunnen vrachtwagens elkaar vrijwel niet passeren. Bijzonder onveilig als er ook fietsers voorbij komen”, zo schrijven zij in hun bezwaar.

100 JAAR GOED

De betrokken partijen wijzen de gemeente op een eerder ontwerp dat zij zelf hebben laten maken door een verkeersdeskundige. Daarin is een afrit aan de Bosscheweg getekend. ,,Vrachtwagens komen hier ‘s avonds het terrein op via De Ketting en rijden in alle vroegte via de Bosscheweg weer door. Onveilig is het volgens ons niet, dit pand staat hier al honderd jaar en het is nog nooit verkeerd gegaan. Daarbij rijden er zo vroeg nog bijna geen auto’s”, geeft Van Dinther desgevraagd aan.

Daarnaast pleit de uitbater voor het behouden van een oversteekplaats voor fietsers richting zijn zaak: ,,Het is natuurlijk ondoenlijk om helemaal om als fietser helemaal via de rotonde om te moeten rijden. Wij willen gewoon bereikbaar blijven en dat kan volgens ons prima.”