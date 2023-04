Raad van State keurt bouw appartementen op Kleine Aarde goed

wo 5 apr., 11:24

De Raad van State (RvS) is het eens met het bouwplan van woonstichting Joost. Die wil 22 appartementen bouwen op het terrein van De Kleine Aarde.

*UPDATE* 14.40 UUR

Woonstichting Joost wat de hoogste bestuursrechter van Nederland betreft, starten met de bouw op het terrein. De Raad van State verwierp vandaag de bezwaren van milieuorganisatie Het Groene Hart Brabant. Die heeft vooral moeite met de plaatsing van het woongebouw centraal op het terrein. Dat leidt tot versnippering van een gebied waar juist een groene omgeving moet ontstaan, volgens de milieuclub.

Maar RvS stelt dat het maar om een enkel gebouw gaat dat zal worden omringd door groen. Bovendien heeft de gemeente Boxtel terecht rekening gehouden met de belangen van omwonenden aan de Munselse Hoeve en de toekomstige bewoners. ,,De omwonenden zijn gebaat bij een enkel bouwvlak dat wat verder van de weg en daarmee van hun woningen is gelegen en dat omringd is door groen”, oordeelt de bestuursrechter.

‘LIGGING GUNSTIGER’

Voor de toekomstige bewoners is de centrale ligging van het gebouw ook gunstiger. Ze kunnen volgens de rechter ‘op een milieuvriendelijke manier leven in een circulaire woning in een groene omgeving’. Het gaat om relatief kleine appartementen voor huishoudens die willen bijdragen aan De Kleine Aarde.

Een alternatieve plaatsing van het gebouw dichter bij de Munselse Hoeve is door de Raad afgewezen. Die oplossing zou minder gunstig zijn voor de omwonenden. Hun woningen blijven nu ook meer in het groen liggen.

PARKEREN

RvS heeft het bestemmingsplan voor dit project wel eigenhandig aangepast. De gemeente maakte met het plan onbedoeld parkeren mogelijk in een groot deel van het plangebied. Zij heeft de bestuursrechter zelf gevraagd om die fout in het plan aan te passen. Daardoor wordt het parkeren maar op een enkele plek toegestaan.

Woonstichting Joost laat middels een woordvoerder weten blij te zijn nu eindelijk weer stappen te kunnen zetten in de realisatie van het appartementencomplex.

GEEN KAP

Zaterdag schreef Brabants Dagblad dat na een inspectie van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voorbereidende kapwerkzaamheden zijn stilgelegd. De controle werd uitgevoerd na meldingen van omwonenden dat er op het terrein niet volgens de regels werd gewerkt.

Volgens de woordvoerder van Joost is er echter niet zoveel aan de hand: ,,We kappen geen bomen, maar halen wel laaghangend groen weg om ruimte te maken voor archeologisch onderzoek. De werkzaamheden zijn even stilgelegd zodat de ecoloog een onderbouwing van het werk kan geven. Dat er wezels in het gebied zitten, weten we al een jaar. Daarom hebben we ook een ecoloog ingeschakeld om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt.”

Die onderbouwing ligt inmiddels ter controle bij de inspecteur, zo laat de desgevraagd ODBN weten.