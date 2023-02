Bouwplan in Liempde moet worden gerepareerd van rechter

Een en ander heeft de Raad van State vandaag beslist in een zaak die werd aangespannen door de eigenaren van het naastgelegen aannemersbedrijf Koppen en andere bedrijven aan de Bergstraat. Volgens hun woordvoerder Rien Jonkers staat een gepland appartementengebouw op de verkeerde plek op nauwelijks zes meter van de bedrijven. ,,Dit is geen goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad is voor de vaststelling van het bestemmingsplan op het verkeerde been gezet”, stelt Jonkers. ,,Het zou wel goed komen met dit plan.”

NIEUW ONDERZOEK

Intussen heeft de plaatselijke politiek ook zelf ingezien dat een eerder uitgevoerd geluidsonderzoek niet goed is. Een andere deskundige heeft een nieuwe studie uitgevoerd waaraan de geme..