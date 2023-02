Tent achter Oude Ketting alsnog weg

Op het erf achter eetcafé De Oude Ketting is de tent inmiddels afgebroken. Er was geen vergunning voor, maar de gemeente gedoogde de situatie... tot een buurtbewoner een melding maakte.

De verwarmde tent werd ten tijde van de coronapandemie opgezet om meer ruimte te bieden aan de gasten. Een prima oplossing, vond ook de gemeente Boxtel. Officieel mocht de tijdelijke aanbouw er niet staan, want er was geen vergunning voor.

,,De gemeente heeft het echter al die tijd gedoogd. Na een lange, moeilijke coronaperiode kon ik de ruimte nog mooi gebruiken voor wat extra inkomsten. Zoals voor de mannen van quizbedrijf The Brain”, vertelt Van Dinther.

AAN DE KAAK

In de directe omgeving dacht iemand daar anders over. Volgens de uitbater stelde een van de buren van zijn eetcafé die situatie aan de kaak bij de gemeente. ,,En toen kon de burgemeester niet anders dan de officiële regels volgen en werden we gesom..