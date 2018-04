BOT 2018 in teken van 'Fast Forward'

Op de foto: Bram Veroude van Magic FX (midden) en Diana en Filipe van den Borne van Mr. & Mrs. Filipe (rechts) gingen in 2016 met de Boxtelse Ondernemers Trofee naar huis. Wie het drietal opvolgt, wordt bekend op 8 november. (Foto: Hans van Doorn).

Fast Forward. Dat is dit jaar het thema van de Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT), die op donderdag 8 november wordt uitgereikt aan de winnaars in de categorieën Business 2 Business en Business 2 Consumer. Kandidaten kunnen vanaf heden genomineerd worden. De organisatie van de BOT is in handen van JCI Dommelland, de vroegere Juniorkamer.

Kandidaten voor de BOT 2018 kunnen via de website www.bot2018/nomineren tot en met 3 juni voorgedragen worden in twee categorieën: Business 2 Business of Business 2 Consumer. De enige voorwaarde is dat een bedrijf in de gemeente Boxtel gevestigd is. Vanaf 4 juni kunnen mensen twee weken lang hun stem uitbrengen op de onderneming naar keuze. Nieuw is dat de genomineerde bedrijven ook een stem krijgen.

De finalisten, drie per categorie, worden donderdag 28 juni tijdens het 'pre-BOT-event' bekendgemaakt. Een jury beslist uiteindelijk wie op 8 november met de Boxtelse Ondernemers Trofee naar huis gaat. Kaarten zijn vanaf maandag 23 april te koop via www.bot2018.nl.