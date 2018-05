Bijna iedereen geslaagd voor verkeersexamen

Van de 337 basisschoolleerlingen die deze week hun verkeersexamen aflegden, zijn er slechts zeven gezakt. Er waren 105 kinderen die de praktijktest foutloos reden en 102 die slechts één fout maakten.

De leerlingen werden op 48 handelingen beoordeeld en mochten maximaal vijf fouten maken. De leerlingen van basisschool Sint-Petrus gingen gemiddeld het minst vaak de mist in. De zeven leerlingen die zijn gezakt zijn niet gestopt voor het rode verkeerslicht. Dit gebeurde zowel bij de stoplichten aan de Molenstraat-Baroniestraat als bij de Van der Voortweg-Baanderherenweg. Waarschijnlijk dachten zij nog net door het oranje licht te kunnen rijden. Daarnaast is ook vaak geconstateerd dat leerlingen niet goed kijken of er ander verkeer aan komt en staken zij soms niet of te onduidelijk hun hand uit.