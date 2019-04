Biet en bierpul winnen prijs SintLucas

Mbo-vakschool SintLucas organiseerde op woensdag 3 april voor het eerst het Start-up Festival. Tijdens dit festival kregen studenten de kans om hun ondernemerschap te presenteren. Zestig start-ups lieten hun ideeën en producten zien. Studenten Vormgeven & Ambacht maakten in opdracht van de Rabobank Hart van de Meierij en Heijco Machinebouw uit Schijndel een relatiegeschenk, zo schreef Brabants Centrum in januari. Tijdens het festival pitchten de studenten hun eindresultaat én werden de winnaars bekendgemaakt.

Anniek van Geene won met haar bierpul de competitie voor het relatiegeschenk van Heijco. Volgens medewerker Paul Cornelissens heeft Van Geene goed opgepikt hoe het bedrijf in elkaar zit. ,,Heijco heeft veel voor het personeel over", aldus Geene. ,,Het product dat ze heeft gemaakt, is voor ons herkenbaar. Bovendien kunnen we het zowel aan onze eigen medewerkers als aan klanten cadeau geven."

BIET

De Rabobank koos voor de 'biet' van Suus Vergeldt. Zij maakte een plantjeshouder in de vorm van een biet. "Ze verwijst met de biet naar het verleden van de Rabobank", legt Bas Doorn van de Rabobank uit. ,,Met haar ontwerp sluit ze goed aan op de interieurtrend van nu. En daarnaast wist ze haar verhaal heel goed te verwoorden. Een goeie salesdame!"

De twee bedrijven reikten ook de ondernemersprijs uit. De leerlingen die niet perse het beste ontwerp hadden, maar hun concept het beste wisten te presenteren wonnen de titel. Die ging naar Finn Smeets en Isabel Leur. Finn bedacht een visitekaartjeshouder waarin hij verwees naar de Meierij en de populieren die in deze regio veel te vinden zijn. Isabel bedacht een wijn- of bierhouder van glas voor Heijco.

Het Start-up Festival trok 1.549 bezoekers. Van die bezoekers stemden 878 op één van de vier genomineerden voor de Start-up van het Jaar. Bonne Nuit ging naar huis met de publieksprijs. Het bedrijf van studenten Anouk Bergs, Robin van der Maat en Ceren Savas maakt beddengoed van bamboetextiel. De designs zijn geproduceerd met een speciale verftechniek en de leerlingen hebben workshops georganiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

OP DE FOTO: Alle winnaars zijn trots op hun prijs en de producten die ze bedacht en gemaakt hebben. (Foto's: Anne Martens)