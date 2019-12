Op de foto: Archief Brabants Centrum

Een 29-jarige man uit Veldhoven is overleden na een ongeval tussen twee bestelbussen in Tilburg. In het andere voertuig zat een 35-jarige Boxtelaar die is aangehouden door de politie. ,,Dat hoort bij de standaardprocedure", aldus een politiewoordvoerder. ,,Na een dodelijk ongeluk wordt de 'tegenpartij' altijd aangehouden." Over de toedracht is nog niets bekend.