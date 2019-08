Beschonken Boxtelaar veroorzaakt dodelijk ongeluk N618

Bij het ongeluk op de kruising van de Boxtelseweg en de Gemondsedijk, ter hoogte van de Korhoen, zijn zondagavond een 52-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode om het leven gekomen. Zij reden op hun snorfiets toen zij geraakt werden door een 49-jarige Boxtelaar. De politie meldt dat de automobilist te veel had gedronken en ter plekke is aangehouden.

De man en vrouw uit Sint-Oedenrode zijn nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. De nabestaanden van de slachtoffers zijn inmiddels door de politie op de hoogte gebracht. De automobilist is met ernstig letsel naar het ziekenhuis in 's-Hertogenbosch overgebracht en is daar opgenomen.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, hier doet de verkeersongevallenanalysedienst nog onderzoek naar. De weg was hierdoor gisteravond en -nacht voor lange tijd afgesloten.

FOTO: Persburo Sander van Gils.