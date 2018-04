Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Beoogde coalitie hoopt in juni definitief beleidsplan voor te leggen

Combinatie95, SP, INbox en D66 willen een beleid dat gedragen wordt door zoveel mogelijk partijen. De gesprekken die nu tussen de vier partijen gaande zijn verlopen volgens Peter van de Wiel positief en constructief. Hij geeft aan dat een eerste concept van het collegebeleidsplan dinsdag 8 mei aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

,,Wij denken nog een week nodig te hebben om de contouren van een nieuw beleidsplan af te ronden", aldus Van de Wiel. ,,Tijdens de raadsvergadering van begin mei vragen we om de inbreng van alle partijen om zodoende tot een zo breed mogelijk gedragen beleidsplan te komen." Het is de bedoeling dat een maand later, op dinsdag 5 juni, het definitieve programma wordt vastgesteld.

Peter van de Wiel nam vorige week samen met zijn partijgenoot Katelijne van Thiel namens Combinatie95 het initiatief voor de samenstelling van een nieuwe coalitie in de Boxtelse gemeenteraad.

(Foto: Peter de Koning en Albert Stolwijk).