De beat wat sneller, de bas wat zwaarder, nummers in elkaar over laten lopen: dit en meer leerden kinderen tijdens de dj-workshops van Press Play in Spiegeltent Bon Salon. Het is ook een van de activiteiten tijdens het Beach Break Kids Festival op zondag 25 juni.

TikTokker Joyliana naar Beach Break Kids Festival

1 uur geleden

Uniek in Boxtel en dus ook de eerste keer dat het door Beach Break wordt georganiseerd: het Kids Festival op zondag 25 juni bij De Langspier. Het festijn is gericht op het jongste publiek en kent een bomvol programma met dj-workshops, optredens en activiteiten. Onder andere de TikTok-bekendheid Joyliana is gestrikt voor een optreden...

Een groot feest moet het zondag worden voor de jeugd. Organisator Jip van Krieken van Press Play liet zich inspireren door events uit de regio. ,,Het Heerlijk Hemelrijk Festival in Zeeland bijvoorbeeld, aansluitend op Festyland. Ook kindervriendelijk en voor alle leeftijden, wat al jaren loopt.”

GOLDEN TICKET

Eerder al kondigde Press Play aan dat de leeftijdsrestrictie vervalt voor de vrijdagavond. Daardoor zijn ook jongeren net onder de 18 jaar welkom. ,,Beach Break Festival moet een feest zijn voor heel het dorp“, vertelt Jip.

Ook het Kidsfestival onderdeel van die gedachtegang. ,,We hebben de afgelopen weken basisschoolleerlingen warm gemaakt om deel te nemen aan de dj-workshops. Zo stonden we ook in Spiegeltent Bon Salon met draaitafels. De jeugd kan zo’n workshop ook volgen tijdens het Kids Festival, diverse klassen hebben zich al aangemeld. Het leuke is: per groep krijgt een van de kinderen een ‘golden ticket’. Die mag dan als een echte festival-dj een optreden geven tijdens het Kids Festival.”

750.000 VOLGERS

Daarnaast zijn er allerlei acts, specifiek gericht op de jongste strandgangers. Zo komt de artiest Joyliana naar Boxtel. De tiener is als dj onder meer bekend via TikTok, waar zij met drie verschillende accounts ruim 750.000 volgers heeft.

Ook het Kids DJ Team van Press Play zal achter de draaitafel staan. Jip: ,,Door heel het land geven we als Press Play workshops als DJ Producer School. Twee meiden wilden met ons een eigen act vormen: Nena Machiels (21) en Nadien Blokland (22). Je kan dit zien als een soort FeestDJRuud-achtig optreden, maar dan speciaal voor kinderen.”

Bovendien staan er liefst drie bands met alleen maar Boxtelse kids op de planken. De 10- tot 18-jarige muzikanten van Angela’s Project, Wanted en Limmits laten flink van zich horen met strakke covers van legendarische bands als ABBA, Queen en The Beatles.

BIERPLEIN

Met daarnaast nog allerlei vermaak in de vorm van springkussens, grimeuses, spellen en allerlei andere activiteiten, wordt een flitsend debuut van het Kids Festival verwacht. Jip: ,,Voor ouders is het ook ideaal dat er voor hun kroost van alles te doen is. Bovendien hebben we voor hen samen met stichting De Bierkamer het Bierpleinfestijn opgetuigd. Er worden twaalf verschillende bieren gepresenteerd. Ook vinden zondag de finales plaats van het volleybaltoernooi, dus is er ook sportief vermaak.”

De entree voor het Kids Festival bedraagt 5 euro per kind. Ouders mogen gratis naar binnen. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de website www.beachbreakfestival.nl.