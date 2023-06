Martin (links) en Kristian Lapré in hun zaak Dressnocode aan de Breukelsestraat, waar verschillende beroemdheden hun kleding kopen. De broers maken ook furore met hun vrijmibo-feesten in Boxtel en komen zaterdag 24 juni met Club DNC naar het Beach Break Festival.

Kristian en Martin Lapre maken furore op Beach Break Festival met Club DNC

1 uur geleden

Club DNC, ook bekend als de vrijmibo-feesten van modezaak Dressnocode, komt zaterdag 24 juni naar het Beach Break Festival. Ondernemers Kristian en Martin Lapré uit Boxtel staan te popelen. ,,Een thuisfeest met bekenden dat uit de hand loopt”, lachen de Boxtelse broers “maar dan in de goede zin van het woord!”

Voetbaltenue’s van onder andere internationals Gregory van der Wiel, Jeroen Zoet en Marten de Roon hangen aan de muur van Dressnocode aan de Breukelsestraat. Ook dj’s als Hardwell en Martin Garrix hebben er kleding gekocht. Het zijn slechts een paar beroemde klanten van de op het oog kleine en knusse kledingzaak aan de Breukelsestraat, gespecialiseerd in Scandinavische merken.

Beach Break Festival 2023



Vrijdag 24 juni (vanaf 20.00)

Indoor: Dames tegen de Heren

De Heeren van Aemstel Band

Elize

Dames Draaien Door

Vonne

Quin Tonic



Outdoor: Snikheet

Kruzo

Tyra Talisa

Snikheet Soundsystem

Kefas Seasons (MC)

Jevo



Zaterdag 24 juni (vanaf 19.00)

Indoor: Tributenight

The Scientists (Tribute to Coldplay)

Lenny Jay (Tribute to Michael Jackson)

Vince Smix



Outdoor: Club DNC

Decade

Easttown

Theodor Nabuurs

Club DNC Soundsystem

Bart Simple

Car Bonize

Michael Hesp



Zondag 25 juni (13.00-18.00)

Kidsfestival met onder andere het DJ Kids Team

Speciaalbierplein





Het volleybaltoernooi vindt zaterdag en zondag overdag plaats. Meer info en tickets via www.beachbreakfestival.nl.

IBIZA

Het beroemde lijstje van klanten is inmiddels gegroeid, maar die ontstond niet zomaar. ,,Dat zaadje hebben we bewust geplant. Dat begon vijftien jaar geleden al met een fotoshoot die we hielden met profvoetballer Kees Luijkx op Ibiza. Hij speelde toen voor AZ en werd net voor Jong Oranje geselecteerd”, vertelt Martin. ,,Maar ‘t kreeg pas echt zijn huidige vorm nadat Gregory, toen Ajacied, iets op zijn sociale media plaatste over ons”, vult Kristian aan.

Ook binnen de dj-scene groeide de bekendheid, wat ooit begon met het duo Bassjackers uit Tilburg, goeie bekenden van de ondernemers. ,,En die jongens hebben weer met dj’s als Hardwell en Martin Garrix in de studio gestaan”, vertelt Kristian. ,,We zijn in 2007 begonnen als webshop met Scandinavische modemerken. Die vroegen ons op een gegeven moment of wij hen wilden vertegenwoordigen.” Martin: ,,Toen zijn we ook een agentschap begonnen.” Kristian: ,,De webshop loopt nog steeds goed, maar het agentschap is nu onze corebusiness. En in coronatijd lanceerden we ons eigen merk: Vänner. Onze tweede collectie is er nu, we liggen in 55 winkels.”

NO DRESSCODE

Maar wat hebben die feestjes dan met de kledingzaak te maken? Nou, dat was altijd al het oorspronkelijke plan. ,,In veel horecagelegenheden golden 16 jaar geleden nog vaak kledingvoorschriften, geen sneakers bijvoorbeeld”, legt Martin uit. ,,Daar waren wij echt op tegen. Je moet gewoon jezelf kunnen uiten, ook in wat je draagt”, vervolgt Kristian. Daar is de naam dan van hun zaak dan ook vandaan gekomen: ‘no dresscode’. ,,Maar ja, Dressnocode bekt lekkerder”, lacht hij.

Uitgaan en kleding, daar lag dus een linkje. Bovendien volgde Kristian een opleiding vrijetijdsmanagement en was Martin juist weer veel met mode bezig. Kristian: ,,Maar die feestjes, daar kwam het nooit écht van.” Totdat Dressnocode vorig jaar wegens het 15-jarig bestaan in LSeven een ‘vrijdagmiddag-borrel’ hield. Of ja, de broers noemden het een vrijmibo, maar uiteindelijk werd het ‘n groot feest. Martin: ,,Er kwamen vier dj’s die ook wereldwijd optreden.” Kristian: ,,We kregen daar zo’n enthousiaste reacties op, dat we het vaker moesten doen. We nodigden mensen uit die we zelf kennen en hun vrienden. Het voelde als een soort reünie.”

NOOIT GEDOE

Met diezelfde insteek zijn de broers verder gegaan met hun inmiddels razend populaire en telkens uitverkochte vrijmibo’s, steeds in samenwerking met wisselende Boxtelse horecalocaties. En natuurlijk, dankzij hun netwerk, met bekende dj’s. Martin: ,,Dat begint altijd met een hapje en een drankje, wat langzaam omslaat in een feest. Kristian: ,,We krijgen ook altijd terug te horen: het is net een thuisfeestje zoals vroeger, dat vervolgens compleet uit de hand loopt. We kennen altijd minstens één iemand van elke vriendengroep die binnen staat. Daardoor hebben we ook nooit gedoe en blijft het gezellig.”

Als kers op de taart wordt een deel van het Beach Break Festival op zaterdag 24 juni omgetoverd tot Club DNC. Bezoekers kunnen ook via Kristian en Martin kaartjes kopen door te mailen naar info@dressnocode.nl: zij mogen twee uur eerder het terrein op en beginnen, zoals altijd, met een hapje en een drankje. Waarna het feest ongetwijfeld zal losbarsten...