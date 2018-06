Beach Break Boxtel: water, spel en muziek

Linda van de Wiel

De volleybalnetten zijn gespannen, het podium is gebouwd en de toiletten zijn geplaatst. Het weercijfer is een dikke. Niets staat de negende editie van Dijkhuizen Beach Break en het MSB Beachvolleybal Toernooi vandaag in de weg om er opnieuw een feestje van te maken op de nieuwe locatie: recreatieplas De Langspier in Boxtel. Gisteren vond de eerste dag plaats: met 850 verkochte kaarten én nog tickets die aan de deur verkocht werden, was het een drukte van belang. Brabants Centrum sprak eerder al kartrekker Jip van Krieken.

,,Veel van de voorbereidingen zijn de afgelopen weken al gedaan. We hebben de drank ingekocht, de laatste deals met artiesten afgerond en de terreinindeling gemaakt", vertelt Van Krieken. ,,Ook hebben we een nieuw speelschema gemaakt. Zowel op zaterdag als op zondag begint het toernooi een uur eerder. Hoewel we minder velden hebben, doet een recordaantal van tachtig teams mee."

OFFICIËLE WEDSTRIJDEN

Drie van de acht speelvelden zijn ook geschikt voor officiële wedstrijden. Van Krieken: ,,We hebben deze velden als stichting geschonken aan De Langspier. Ze zijn tijdens het toernooi bedoeld voor de teams die zich hebben ingeschreven onder de noemer 'Pro's'. Andere teams vallen onder de categorie 'Funners'."

Beach Break heeft, zoals tijdens elke editie, een vergunning voor ee jaar gekregen. ,,Het is voor ons heel belangrijk om het evenement op deze locatie te kunnen blijven organiseren. Anders houdt het op te bestaan", aldus Van Krieken.

PROGRAMMA

Succes lijkt tijdens deze editie echter gegarandeerd. Kartrekker Van Krieken heeft dan ook veel zin in komend weekeinde. Het muzikale programma begon gisteren. Met een line-up die bestond uit zanger Nielson, de Boxtelse band Acting The Maggot en feestact Snollebollekes stond het feestterein bomvol. Vanavond begint het feest al om 16.00 uur met deejays als Lady B en de Boxtelse Gentile Mel. De avond is tot 19.00 uur vrij toegankelijk. Na dat tijdstip kosten kaarten, die voor de zaterdag alleen aan de deur verkrijgbaar zijn, 5 euro per stuk.