BC - leden zijn helemaal stapel op de goede Sint

De stemmen zijn geteld, de leden van Brabants Centrum hebben gesproken. Zij hebben bepaald welke negen evenementen in 2019 zeker extra steun ontvangen van de stichting. Stapel op Sint Boxtel is een van de evenementen waar leden massaal op gestemd hebben. Wim Ketelaars, voorzitter van Boxtel Vooruit, is zeer content met de uitslag.

,,Brabants Centrum heeft voor, tijdens en na het verblijf van de Sint in kasteel Stapelen, uitgebreid melding gemaakt van het evenement. Onze hoffotograaf Peter de Koning heeft prachtige foto's geschoten voor Brabants Centrum. En die publiciteit loopt nog, want we zijn bezig met het vervullen van drie wensen. De eerste is al aan bod geweest, de tweede staat vandaag in Brabants Centrum, de derde staat voor 20 februari op de planning. Eerst gaan we Stapel op Sint 2018 evalueren, daarna treden we graag met stichting Brabants Centrum in overleg over de invulling van de ondersteuning in 2019", aldus Ketelaars.

OP DE FOTO: Tientallen kinderen bezochten Sinterklaas tijdens Stapel op Sint. (Foto: Peter de Koning).