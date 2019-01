BC - leden stemmen top vijf evenementen voor extra steun

Elke week wordt bij stichting Brabants Centrum met tien man hard gewerkt aan de doelstelling van de stichting én kranten waar iedereen trots op is. Het Boxtels Krèntje is echt meer dan een papieren of digitaal medium. Brabants Centrum schrijft over alles, maar ondersteunt elk jaar veel activiteiten intensiever. Van extra communicatie tot het mee organiseren. Vanwege het 75-jarig bestaan mogen de leden voor het eerst kiezen welke evenementen in 2019 zeker extra aandacht krijgen.

Alle leden waarvan Brabants Centrum een e-mailadres heeft, ontvangen een uitnodiging om een 'enquête' in te vullen. Het is een stemlijst waarmee de leden hun persoonlijke top vijf kunnen samenstellen uit 41 evenementen die in 2019 plaatsvinden. De vijf activiteiten die de meeste stemmen krijgen, worden komend jaar in ieder geval extra ondersteund door stichting Brabants Centrum. De complete lijst is ook te vinden op de afbeelding.

Ferdy Steger, mede-organisator van de benefietavond Vrienden van Boxtel Live door Lionsclub Dommel & Aa, is blij met de steun van de stichting. ,,Dankzij de jaarlijkse hulp van Brabants Centrum is ons evenement uitgegroeid tot de huidige omvang", vertelt Steger. ,,Dit wordt de laatste Vrienden van Boxtel, hierna willen we naar twee evenementen per jaar toe, zodat we nog meer geld kunnen ophalen voor het goede doel." Alle revenuen van het muziekfeest blijven in Boxtel, waardoor het bij uitstek geschikt is voor steun van stichting Brabants Centrum. ,,De extra support zou voor ons kunnen betekenen dat filmpjes die we maken, gepubliceerd worden in de digitale krant."

,,Brabants Centrum helpt ons om iedereen te bereiken en dat vinden we heel belangrijk", vertelt Yvonne van de Nostrum van Boxtel Vooruit. Zij is een van de kartrekkers van Stapel op Sint, het gratis toegankelijke sinterklaasfeest in kasteel Stapelen. Ze hoopt vurig dat de leden haar evenement in hun top vijf zetten, maar wenst iedereen de extra aandacht. ,,Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: iets moois doen voor Boxtel."

Lid van stichting Brabants Centrum en is uw e-mailadres bekend in onze administratie? Dan krijgt u automatisch een e-mail met de stemlijst. Hebben we uw gegevens niet, maar wilt u ook kunnen stemmen? E-mail dan naar leden@brabantscentrum.nl. Wie de krant meeleest met een ander en toch mede wil bepalen welke vijf doelen in 2019 extra steun krijgen, kan voor nog geen 4,50 euro per maand lid worden. Dan steun je het doel van de stichting, krijg je tweemaal per week al het nieuws uit Boxtel en omgeving én kun je meestemmen.

OP DE FOTO: Boxtelaars gaan los tijdens een van de evenementen die stichting Brabants Centrum het afgelopen jaar gesteund heeft: Vrienden van Boxtel Live.

Tekst: Jules Hameleers. Foto: Gerard Schalkx