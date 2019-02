BC - leden geven hun zegen aan Heilig Bloedprocessie

De stemmen zijn geteld, de leden van Brabants Centrum hebben gesproken. Zij hebben bepaald welke negen evenementen in 2019 zeker extra steun ontvangen van de stichting. Waaronder de Heilig Bloedprocessie door Boxtel. Deze kleurrijke stoet behoort officieel tot het immateriële culturele erfgoed van Nederland, is daarmee een traditie, maar is natuurlijk bovenal een voorbeeld van rooms-katholieke glans en luister.

Veel leden van stichting Brabants Centrum hebben hun stem gegeven aan dit evenement vol religieuze en historische pracht en praal. Stichting Brabants Centrum steunt de processie al 75 jaar, vermoedt Christ van Eekelen. ,,Dit jaar kunnen we extra veel berichtgeving goed gebruiken, want de Heilig Bloedprocessie begint straks bij de kerk en niet meer op de Burgakker. Het omkleden is voortaan in de pastorie. Dat zijn zaken die de vrijwilligers moeten weten. We beschikken namelijk over een nieuwe opslag voor de kleding, in het Koetshuis aan de Burgakker. Dit heeft de parochie aangekocht. Bovendien willen we een feest organiseren voor alle vrijwilligers. Dat doet stichting Boel voor ons. Ik denk dat Boel nog wel bij stichting Brabants Centrum aanklopt voor ondersteuning."

OP DE FOTO: Tijdens de Heilig Bloedprocessie wordt met muziek, zang, voordracht, ritme en kleur Christus geëerd. (Foto: Peter de Koning, 2017).