Banjeren door de modder tijdens Obstaclerun

Mannen en vrouwen die door de modder ploeteren en diverse obstakels moeten overwinnen. Dat is in het kort de Obstacle Run die sportschool 040Fit! zondag 22 april houdt rondom recreatieplas De Langspier in Boxtel.

Er zijn bijna 250 inschrijvingen voor de hindernissentocht binnengekomen bij de sportschool. Het parkoers bevat hindernissen met ruige namen als 'monkeybars', en 'Stairway to Hell'. Vlak voor het startschot krijgen de deelnemers nog een warming-up van een medewerker van 040Fit.

Deelnemers aan deze tweede editie van de 040Fit! Obstacle Run kunnen kiezen uit een ronde van 4,5 of 9 kilometer. De start hiervoor is vanaf 12.30 uur. Daarnaast is er een Familyrun van 4,5 kilometer, daar zijn drie startmomenten, om 09.30, 10.30 en 11.30 uur. De organisatie zet zich met de wedstrijd in Energy4All. Deze zamelt geld in voor onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. ,,We verwachten door het goede weer veel toeschouwers zondag. Voor de collecte is dat een goed teken", aldus de organisatie.

OP DE FOTO: Over dit parkoers gaan de deelnemers aan de obstaclerun zondag de uitdaging aan, maar ook om geld in te zamelen voor Energy4All. (Foto: Gerard Schalkx, 2017).