Balans grootste winnaar in Boxtel en pakt vijfde zetel

Op de foto: Vreugde bij Balans gisteravond in de raadzaal van Boxtel.

Om precies middernacht was de verkiezingsuitslag in Boxtel bekend en riep burgemeester Mark Buijs de lokale partij Balans uit tot winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Mariëlle van Alphen en haar campagneteam behaalden ruim zevenhonderd stemmen meer dan vier jaar geleden en dat levert de partij een vijfde raadszetel op. De huidige coalitie behoudt haar meerderheid in de raad, maar de SP verliest een zetel, terwijl D66 er een bij kreeg; beide fracties tellen nu drie raadsleden. 54,66 procent van de stemmers kwam opdagen, anderhalf procent meer dan vier jaar geleden.

HENK VAN WEERT

Balans moest vier jaar geleden nog een verlies van bijna vierhonderd stemmers incasseren, maar maakte dat gisteravond meer dan goed en is met 2.736 kiezers de grootste partij. Lijsttrekker Van Alphen zal de eerste stappen zetten om een nieuwe coalitie te vormen en liet kort nadat de voorlopige uitslag bekend was, weten daarbij niemand uit te willen sluiten: ,,Ik zie mogelijkheden. We laten ons geen tweede keer buitenspel zetten."

De huidige coalitie heeft in aanloop naar de verkiezingen aangegeven graag in dezelfde samenstelling verder te willen. Of dat zal lukken, moet echter nog blijken. Combinatie95, dat de vorige keer als grootste partij uit de strijd kwam, boekte een bescheiden winst en behoudt haar vijf zetels. Peter van de Wiel, die blij was met het resultaat, behaalde met zijn partij 246 stemmen meer dan in 2014 en scoorde net als toen veruit het hoogst in Liempde. Van de in totaal 2.624 kiezers die op de partij stemden, wonen er 1.225 in dat dorp (154 meer dan in 2014).

D66 klom van 1.246 naar 1.455 stemmen en groeit mede dankzij een restzetel naar drie gemeenteraadsleden. Blijdschap dus bij Jos Hegeman: ,,We groeien voor de derde keer op rij." De SP daarentegen wist een kleine vijftig kiezers minder aan zich te binden en moest teleurgesteld haar vierde zetel afstaan. ,,Wellicht omdat je als coalitiepartij soms moeilijke keuzes moet maken", concludeerden Eric van den Broek en Dave van de Ven die het lijsttrrekkersduo van de socialisten vormden.

Van de coalitiepartijen is INbox in absolute cijfers de grootste verliezer. Brachten in 2014 nog ruim 1.400 mensen hun stem op deze partij, gisteren waren dat er ruim 350 minder. Even leek het erop dat de partij van Herman van Wanrooij met slechts één zetel zou terugkeren in de gemeenteraad, maar ook deze kreeg aan het einde van de telling een restzetel in de schoot geworpen en behoudt daarom met twee raadsleden. De teleurstelling was echter groot.

Hoewel PvdA/GroenLinks hetzelfde verlies boekte als INbox beleefde deze partij relatief de grootste terugval. Van de 1.261 mensen uit 2014 bleven er een kleine negenhonderd over. De fractie is gereduceerd tot één zetel. Anja van den Einden gaf aan rekening te hebben gehouden met de uitslag: ,,We verliezen mensen met een hart voor duurzaamheid aan andere partijen..."

Het CDA kwam vier jaar geleden in vernieuwde samenstelling met drie zetels in de gemeenteraad. Ondanks dat Hélène van As en haar team tweehonderd stemmen méér behaalden, leek het er even op dat de christen-democraten hun derde raadslid moesten prijsgeven. Maar ook hier bracht de restzetel redding.

Dymph van de Vries wist met een stevig verjongde VVD-achterban zeventig kiezers meer aan zich te binden en eindigde op 878 stemmen. Daarmee behouden de liberalen hun ene zetel.

