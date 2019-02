B - Pool maakt zich op voor eerste carnavalsjubileum

Ook jongerencentrum B-Town laat carnaval niet aan zich voorbij gaan. Van zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 maart viert B-Pool zijn carnavalsjubileum. De non-alcoholische NIX-disco voor jongeren van twaalf tot en met zestien jaar bestaat elf jaar.

Van zaterdag tot en met maandag vindt de jongerenfuif plaats in B-Town in het oude klooster aan de Baroniestraat 20. Er kan dan van 20.30 uur tot middernacht worden gefeest en gedanst op carnavalsmuziek en hits uit de top veertig, gedraaid door DJ The Freestyler. 'Stilstaan is niet mogelijk en niet toegestaan', zo kondigt B-Town het dansfeest aan. Ook is er in het naastgelegen café 'The Voice of B-Town' een karaokemachine aanwezig, waar de jeugd de longen uit hun lijf kan zingen.

POOLPARTY

Op dinsdag vindt er een bijzondere editie van B-Pool plaats; dan is het feest in Het Dommelbad aan de Schijndelseweg. Onder begeleiding van dezelfde discjockey wordt hier de disco tot 23.00 uur voortgezet.

Kaartjes zijn tot en met 17 februari te bestellen, waarbij jongeren kunnen kiezen voor één of meerdere dagen. Bezoekers zijn voor elf euro de gehele carnaval welkom; dagkaartjes kosten in de voorverkoop vier euro en aan de deur vijf euro, mits het nog niet uitverkocht is.

Kaartjes kunnen op de volgende vier momenten worden opgehaald: van maandag 25 tot en met donderdag 28 februari tussen 19.30 en 21.30 uur bij B-Town. Op dinsdag is het ook mogelijk om tussen 14.30 en 17.00 uur toegangsbewijzen op te halen. Passe-partouts worden niet meegegeven zonder geldige identificatie.

OP DE FOTO: Het eerste carnavalsjubileum is aanstaande voor B-Pool: het evenement voor jongeren tussen de twaalf en zestien jaar wordt voor de elfde keer gehouden. (Foto: Peter de Koning, 2012).