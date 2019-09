Anita Sterks geniet van eerste NK me - moveren

Op de foto: Photo by: Merijn Geurts | ITOOK (www.itook.nl)

Oké, Anita Sterks uit Esch streed niet mee om de kampioenstitel, maar de sportieve vrouw legde tijdens het eerste Nederlands kampioenschap me-moveren wel hetzelfde parcours af als de wedstrijdrijders. Ze reed zondag 1 september 33 kilometer over de dijken in het Land van Maas en Waal.

,,Vrijwel direct na de start gingen we de dijk op," vertelt Sterks. ,,Wat een prachtig uitzicht. En wat een stevige wind. Het was best hard werken." Pittige tocht of niet, de Essche legde de 33 kilometer in 1.48 uur af en behaalde een gemiddelde snelheid van 18,74 kilometer per uur. ,,Zo hard ga ik tijdens mijn trainingen niet." Sterks vertelt hoe ze soms bewust achter een groep bleef hangen. ,,Skeelers weten dat ook, dan rijd je uit de wind."

ORGANISATIE

Ze roemt de organisatie van het overkoepelende evenement DijkenSport en van het NK Me-moveren. ,,Het was een heerlijke dag, uitstekend georganiseerd. Het publiek was enthousiast, halverwege was er een rustpunt ingericht waar we een versnapering kregen. Het geeft een kick, zo'n tocht. Te merken dat je zoiets kunt."

Aan het eerste Nederlands kampioenschap me-moveren deden 62 mensen mee. Organisator Pam Stokvis uit Sint-Michielsgestel is er blij mee. ,,De reacties waren lovend en er was een flinke groep deelnemers. Voor herhaling vatbaar."

OP DE FOTO: Anita Sterks komt juichend over de finish in Beneden-Leeuwen. (Foto: Merijn Geurts ITOOK).