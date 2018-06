Ambassadeur Koen de Kort zondag in Durpsherberg

Wielrenner Koen de Kort is zondag vanaf 20.30 uur te vinden in café D'n Durpsherberg in Liempde. De ambassadeur van Tourspel Liempde is dan net terug van het Nederlands Kampioenschap op de Brabantse Wal, dat vanaf vandaag plaatsvindt. De Liempdenaar zal zich in het café, thuishaven van het wielerspel, inschrijven voor Tourspel Liempde.

De deelname van De Kort aan de Tour de France is nog niet helemaal rond, maar naar alle verwachting staat hij aan de start van de Tour. De pers wordt morgen geïnformeerd door de ploegleiding.

De profrenner uit Liempde is dit jaar wederom ambassadeur van Tourspel Liempde. Via de organisatie, die ook de komende editie gesteund wordt door stichting Brabants Centrum, heeft hij laten weten het zogeheten 'Extra Tourspel' in te vullen in café D'n Durpsherberg.

Meedoen aan het Extra Tourspel kost twee euro. Dit is dus een extra toevoeging op het Tourspel Liempde. Deelnemers moeten raden op welke plek De Kort eindigt in het klassement van de Tour.

OP DE FOTO: Koen de Koert in 2017 tijdens de presentatie van zijn boek Renner met Rede. Dit jaar is De Kort wederom ambassadeur van Tourspel Liempde. (Foto: Gerard Schalkx).