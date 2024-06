Kristel Coolen (met zwarte trui) en een aantal buurtgenoten. Ze brengen leven in de brouwerij in Heem van Selis.

Crowdfunding voor activiteiten in Heem van Selis

ma 3 jun, 11:47

Kristel Coolen (38) woont in Heem van Selis, Ze houdt ervan activiteiten te organiseren om de sociale samenhang in de nieuwbouwwijk te bevorderen. Ze wil een spaarpotje creëren om door het jaar heen evenementjes voor de bewoners op touw te kunnen zetten.

Samen met de Regiobank en Samen voor je buurt heeft Coolen een crowdfunding opgezet. Die loopt nog tot 12 juni. Coolen: ,,Ik wil de activiteiten toegankelijk houden voor iedereen, dus gratis of voor een kleine bijdrage. Maar soms zijn er materialen nodig, of moet ik een vergunning aanvragen. Voor zulke zaken is geld nodig.” Haar streefbedrag is tweeduizend euro. Op dit moment staat de teller boven de duizend.

De betrokken bewoonster van Heem van Selis heeft al een activiteitenplanning in gedachten voor de komende maanden. Coolen: ,,Het Europees kampioenschap voetbal nadert. Daar wil ik op inhaken door de buurt te versieren en een voetbalclinic voor kinderen te organiseren.”

Daarnaast heeft Coolen het idee woensdag 12 juni een straatspeeldag in Heem van Selis te houden. Een van de spellen waar ze aan denkt is stoepkrijten. ,,Het zou leuk zijn een straat in de wijk op te vrolijken met kleurrijke kinderkunstwerkjes.” Ze is verder bezig een wijkfeest op touw te zetten en blikt alvast vooruit naar Burendag, Halloween en Sinterklaas.

Coolen bruist van de ideeën. ,,Door elkaar te ontmoeten ontstaan er contacten. Zo groeit er eenheid in de buurt.” Wie wil bijdragen aan het potje voor activiteiten in Heem van Selis, vindt de crowdfunding via http://samenvoordebuurt.nl/gezelligebuurt.