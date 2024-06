Dit beeld krijgen we even niet te zien. Varen op de Dommel is er tot nader order niet bij.

Tijdelijk niet varen op de Dommel

zo 2 jun, 14:30

Waterschap De Dommel heeft deze week een vaarverbod voor de Dommel ingesteld. Door de hoge waterstand is het gevaarlijk om nu op de rivier te kanoën, suppen of roeien. In Esch namen vrijwilligers roeiboot Jipsel deze week al uit de vaart. Vanwege gebroken riemen en wegens het gevaar. Het water stroomt momenteel te hard.

Dat is in Boxtel goed zichtbaar langs het Angelapad. Het Smalwater doet doorgaans zijn naam eer aan, maar de laatste tijd niet. De beek is een kolkend riviertje geworden. Een rondje Boxtel varen met een kano van De Pagaai zit er dus even niet in.