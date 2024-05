Boxtel stimuleert fietsgebruik met winactie

1 uur geleden

Wie morgen tussen 08.30 en 12.30 uur de Boxtelse weekmarkt bezoekt, of overmorgen tussen 10.30 en 14.30 uur naar winkelcentrum Oosterhof gaat, kan een stevige dubbele fietstas winnen. De gemeente Boxtel houdt dan namelijk een winactie, bedoeld om fietsgebruik te stimuleren.

Een acteur daagt deelnemers uit zoveel mogelijk boodschappen in een fietstas te stoppen. Wie daar de meeste artikelen in weet te krijgen, wint. Doel is duidelijk te maken dat boodschappen doen vaak prima met de fiets kan in plaats van met de auto. Boxtel haakt met de actie aan bij de landelijke campagne Da’s zo gefietst. Wethouder Fred van Nistelrooij: ,,We willen laten zien dat je met de fiets meer mee kunt nemen dan je meestal denkt. Fietsen is beter voor het milieu dan de auto nemen en past ook nog eens in een actievere, gezondere levensstijl.”