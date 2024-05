Foto: BNNVara | The Media Brothers.

Bloedprocessie op NPO Radio 1

1 uur geleden

Het wekelijkse radioprogramma Ter Plekke op NPO Radio 1 wordt zondagavond 26 mei live uitgezonden vanuit grand café Rembrandt in Boxtel. De presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra belichten er de jubileumeditie van de Heilig Bloedprocessie. Publiek is vanaf 18.30 uur welkom de uitzending bij te wonen.

In Ter Plekke belichten Evenblij en Dijkstra wekelijks een plek die in het nieuws is. Komende zondag kiezen ze voor Boxtel waar ‘s middags de bloedprocessie uittrekt. De uitzending duurt van 19.00 tot 21.00 uur.