Hondenkennel Happy Valley moet uitlaatplekken toch verwijderen, ondanks dat buren nu juist geen overlast hebben

Honden krijgen een andere uitlaatplek bij hondenkennel Happy Valley. De foto is niet van de bewust locatie in Liempde.

Hondenkennel Happy Valley aan de Vleutstraat in Liempde moet een aantal omheinde uitlaatplaatsen op haar achterterrein verwijderen. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist in een spoedprocedure. En dat terwijl het eigenlijk een betere oplossing is voor omwonenden.