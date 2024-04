Wegwerkzaamheden Pastoor Erasstraat in volle gang

1 uur geleden

De Pastoor Erasstraat, een korte, maar vitale toegangsweg richting het centrum van Boxtel, ondergaat een flinke opknapbeurt. Zoals in Brabants Centrum vorige week al werd aangekondigd, is de weg tot en met vrijdag 12 april afgesloten. De rijbaan en de stoepen worden geheel vernieuwd. Daar wordt groot materieel voor ingezet, zoals de kraan op de foto. De huidige trottoirs liggen door worteldruk her en der scheef. Dat euvel is na de werkzaamheden opgelost. Het rode fietspad aan weerszijden van de Parallelweg Noord wordt bij de herinrichting doorgetrokken in de Pastoor Erasstraat. Een woud aan borden en dranghekken maakt weggebruikers duidelijk dat ze moeten omrijden. Het stoplicht bij de kruising werkt nog wel, waardoor automobilisten in de Baroniestraat en Annastraat soms op niemand staan te wachten...