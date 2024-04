Deelnemers van Leergebied Boxtel ontdekken in de Plus hoe zij gezondere ingrediënten kiezen voor hun favoriete recepten.

Leergebied Boxtel richt pijlen op gezonde leefstijl

1 uur geleden

Je favoriete gerecht net even wat gezonder maken. Dat was het doel van de ‘supermarktsafari’ van Leergebied Boxtel. De deelnemers van het initiatief van de Boxtelse Stichting Richter Education ontdekten vorige week in de Plus met welke ingrediënten hun maaltijden net even wat gezonder worden, maar nog steeds betaalbaar en lekker.

Sinds eind januari komen deelnemers van Leergebied Boxtel zes keer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over een gezonde leefstijl. Alle onderdelen daarvan komen tijdens de bijeenkomsten aan bod, zoals ontspanning, beweging, voeding, slaap, roken en alcohol.

Youri en Claudia van Alem van de Plus zijn sinds de start betrokken bij het project van Stichting Richter Education. De supermarktondernemers willen hiermee een bijdrage leveren aan de gezondheid van inwoners. Deelnemers vergeleken etiketten van de producten in de super en gaven elkaar tips.

NIEUWE GROEP

Het nastreven van gezond eten en leven komt eind augustus opnieuw aan bod: Leergebied Boxtel start dan met een nieuwe groep voor inwoners met obesitas en diabetes type 2. Woensdag 22 mei is er vanaf 19.00 uur een informatieavond in Bibliotheek Boxtel. Aanmelding kan via carla.renders@richter.education. Kijk ook op www.leergebied.com.