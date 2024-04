ZGEM: expertisecentrum voor dementie en probleemgedrag

di 2 apr, 11:32

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is officieel benoemd tot een van de elf regionale expertisecentra in het land op het gebied van dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Naast behandeling in huis biedt ZGEM ook consultaties aan. ,,En dat is met een steeds complexere zorgvraag in veel verpleeghuizen hard nodig.”

Mensen met dementie vertonen vaak onvoorspelbaar gedrag, ook ongeremd en agressief. Verpleeghuizen zijn er niet op ingericht en de juiste kennis ontbreekt, aldus ZGEM.

Dat heeft niet zelden tot gevolg dat het probleemgedrag wordt versterkt, dat onveilige situaties optreden of dat naar medicatie wordt gegrepen. Om de verpleeghuizen te helpen zijn regionale expertisecentra gevormd en ZGEM, dat haar hoofdkantoor in Boxtel heeft, is er een van. Zij biedt de mogelijkheid tot opname voor behandeling, maar zorgprofessionals uit andere organisaties kunnen er ook terecht voor consultatie.

Vicky van Kuijk, directeur Wonen, Welzijn en Zorg bij ZGEM: ,,De zorg in het verpleeghuis wordt in hoog tempo complexer. Hulp vragen is een teken van kracht, geen zwakte. We bieden deze hulp graag.” Het streven is gericht om opnames te voorkomen. Doelstelling blijft dat een cliënt weer terugkeert naar zijn of haar eigen woning.