Boeremèrt: een mix van oud en nieuw

Traditie en vernieuwing gaan hand in hand tijdens de Boeremèrt in Liempde. Maandag 1 april, tweede paasdag, staat de vijftigste editie op het programma. Muziek is dit keer de rode draad vanwege de jubileumeditie en het 150-jarig bestaan van fanfare Concordia, dat in 1974 aan de voet stond van het evenement.