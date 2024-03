‘Breek band ContourdeTwern en Oekraïners niet’

Het bericht dat de gemeente Boxtel per 1 april welzijnsorganisatie ContourdeTwern (CdT) van de Oekraïne-opvang afhaalt, sloeg bij hem in als een bom. Boxtelaar Ed Herberigs vindt die stap onbegrijpelijk. Hij spreekt dinsdag 19 maart in de raadsvergadering in en hoopt dat de politiek in beweging komt.