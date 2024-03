Felle woningbrand, bewoners in veiligheid

In een slaapkamer op de begane grond van een woning aan de Bodem van Elde, in het buitengebied van Gemonde, woedde vanochtend vroeg een felle brand. De brandweer kreeg rond 06.20 uur een melding en rukte met twee blusvoertuigen uit. De bewoners hadden zichzelf in veiligheid gebracht, ze waren naar buiten gevlucht. Er raakte niemand gewond.

De brandweer doofde het vuur en reikte vanwege de kou dekens uit aan enkele bewoners, die geen tijd hadden gehad om zich uitgebreid aan te kleden. De straat was ter hoogte van de woning een poos gestremd voor verkeer. De woning liep de nodige brand-, roet-, en rookschade op.